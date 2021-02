Mercato chiuso in Italia ma già si pensa all’estate e dalla Premier League potrebbe partire l’assalto ad un gioiello dell’Inter

La sessione invernale è ormai in archivio e l’Inter la chiude come previsto: zero acquisti e zero cessioni. Ora è il momento di pensare al campo, buttando l’occhio però già a quel che potrà accadere sul fronte mercato a fine stagione. Molto dipenderà per i nerazzurri dalla questione societaria con le trattative per l’ingresso di nuovi soci nel club che non si sono ancora sbloccate.

In una situazione di incertezza economica, la società nerazzurra potrebbe trovarsi a far fronte agli assalti che dalla Premier League muoveranno per un talento di Conte: Achraf Hakimi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, la Premier League su Hakimi

Arrivato quest’estate dal Real Madrid, l’Inter lo ha pagato quaranta milioni di euro più altri cinque di bonus. Una cifre di cui la società nerazzurra potrebbe anche rientrare quest’estate. Le prestazioni dell’esterno, ex anche del Borussia Dortmund, hanno calamitato l’attenzione delle big di Premier League che sono pronte all’assalto in estate.

Per far traballare l’Inter servirà però un’offerta molto importante, sicuramente superiore ai quaranta milioni spesi per portarlo a Milano. Arsenal e Chelsea sono indicate come interessate, il Manchester City potrebbe unirsi alla corsa. Diverse le società inglesi che in estate potrebbero provarci per il terzino marocchino: all’Inter l’onere di resistere e rispondere ad eventuali offerte.