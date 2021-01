Calciomercato Juventus, Scamacca si allontana | Il punto

Calciomercato Juventus, ultimi due giorni di trattative: la pista che porta a Gianluca Scamacca si sta raffreddando

Ultimi fuochi di mercato che vedono tutte le squadre alla ricerca di opportunità dell’ultimo minuto per rinforzarsi, oppure dell’accordo per trattative che sono state portate avanti da giorni se non da settimane. E’ il caso, quest’ultimo, dell’intreccio tra Juventus e Sassuolo per Scamacca. L’attaccante di proprietà dei neroverdi, in prestito al Genoa, è il protagonista di un lungo inseguimento da parte dei bianconeri e di Paratici.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, decisione presa | Giroud ha scelto

Calciomercato Juventus, Scamacca in salita: no all’attaccante per Pirlo

Juventus che ha tentato la via dell’accordo con il Sassuolo, ma, stando a ‘Tuttosport’, se il club piemontese non accontenterà Carnevali sulla richiesta del pagamento garantito, non se ne farà nulla. E del resto Paratici ha preannunciato che la Juventus potrebbe anche restare così. Anche le piste estere, Giroud in testa, stanno sfumando. Per Scamacca, invece, si prospetta un ritorno in Emilia. Forse proprio al Sassuolo proprietario del suo cartellino, ma attenzione al Parma, che nelle ultime ore potrebbe avere la meglio con un’offerta decisa.