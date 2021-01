Il Torino insiste per portare Mandragora alla corte di Nicola. Ore decisive per il centrocampista di proprietà della Juventus

Il Torino spinge per regalare Rolando Mandragora al nuovo tecnico Nicola. Il pressing dei granata si è intensificato con il passare dei giorni, dove sono stati compiuti dei passi in avanti concreti per l’arrivo sotto la Mole del classe ’97, attualmente in prestito all‘Udinese via Juventus.

Juventus, il Torino spinge per Mandragora: la situazione

Come raccolto da Calciomercato.it, le parti non sono ancora vicine a chiudere la trattativa, anche se c’è fiducia sulla buona riuscita dell’operazione. Venerdì giornata interlocutoria visto l’impegno del ‘Toro’ nel match di campionato con la Fiorentina, con i contatti che riprenderanno nelle prossime ore. Per la fumata bianca manca anche il sì definitivo della Juve, che apre alla cessione del giocatore in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Mandragora, sul taccuino anche di Fiorentina, Cagliari, Parma e Valencia, ha dato la sua preferenza al Torino dove ritroverebbe appunto Nicola che lo ha allenato ad Udine e prima ancora a Crotone.