Milan, Pioli ritrova Calhanoglu | UFFICIALE: negativo al Covid

Stefano Pioli recupera anche Calhanoglu. Il turco è guarito dal Covid: il comunicato ufficiale del Milan

Arrivano ottime notizie per Stefano Pioli alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna. Anche Calhanoglu è guarito dal Coronavirus e nelle prossime ore si sottoporrà alla visite mediche previste dal protocollo per il ritorno in campo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, Allegri a Milano nello stesso hotel di Pinto

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan comunica che Hakan Calhanoglu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”.