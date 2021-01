Alla vigilia di Inter-Benevento parla Antonio Conte nella consueta conferenza stampa di presentazione della sfida

Caricata dalla vittoria nel derby di Coppa Italia, l’Inter si presenta alla gara di domani in campionato contro il Benevento vogliosa di proseguire al meglio il testa a testa col Milan per lo scudetto che vede al momento i nerazzurri indietro di due lunghezze. A presentare la sfida in conferenza stampa ci pensa Antonio Conte: “Il Benevento sta facendo molto bene e sono contento per Inzaghi che dopo la promozione si sta confermando in Serie A. Inizia il girone di ritorno e ora i punti inizieranno a pesare per tutti. Nella seconda parte ci sarà più attenzione da parte di tutti”.

Sui miglioramenti: “L’unico modo per migliorare è lavorare sull’ultimo passaggio. Creiamo tanto ogni partita ma dobbiamo essere più cattivi e determinati”.

ERIKSEN – “Vogliamo che Eriksen non ci dia contributo solo sui calci da fermo ma anche in partita. Speriamo possa farlo. Sicuramente in questi anni l’Inter non ha avuto specialisti. È un’arma in più ma ci aspettiamo qualcosa in più anche in partita. Sanchez? Deve essere concentrato a disposizione dell’Inter. Fiorentina-Inter? Non vedo il motivo per il quale non si debba spostare a sabato”.

SQUALIFICA – “Ho chiesto al club di non fare ricorso, penso che vada accettato giusto o sbagliato che sia. Dopo un anno e mezzo i ragazzi sanno che tipo di gara ci aspetta, sanno cosa dovranno fare in campo. Il mio vice mi sostituirà alla grande”.

VECINO E SENSI – “Con Vecino di comune accordo abbiamo deciso di fargli fare delle partite e diventava difficile preparare gare amichevoli giocando ogni tre giorni. Sta lavorando e si sta avvicinando al pieno recupero. Speriamo possa essere quanto prima al 100%. Anche Sensi sta lavorando per calibrare bene tutto ciò che serve”.