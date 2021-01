Sabatino Durante, intervenuto ai microfoni di CMIT TV ha parlato di Allegri alla Roma e del possibile scambio tra Dzeko e Sanchez

“Che Allegri piaccia alla Roma è cosa vecchia, un anno e mezzo fa girava con Baldini perché si pensava all’Inghilterra, ma lui può fare sempre la telefonata giusta a Roma”. Così l’agente FIFA Sabatino Durante, intervenuto in diretta ai microfoni di CMIT TV. “A Roma c’è questo problema tra Dzeko e Fonseca, se il tecnico non dovesse convincere con i risultati, sono convinto che il bosniaco resti e Fonseca tornerà in Portogallo”.

Sullo scambio con l’Inter tra Dzeko e Sanchez, che al momento sembra allontanarsi sempre più: “E’ stata la Roma a cercare lo scambio, ma Dzeko è un giocatore fondamentale, fa ormai parte della vecchia guardia, è il capitano e ha ricevuto il testimone da giocatori simbolo. Sapendo che l’Inter cerca un vice-Lukaku è arrivata questa proposta. Io però credo sia uno scambio difficile. Mentre si possono accontentare i procuratori, oggi i giocatori si spostano da un posto dove stanno bene solo per buonuscite e prolungamenti contrattuali. Dare moneta e vedere cammello. Cosa che né Inter né Roma possono fare attualmente, sia per i problemi economici della pandemia sia per le questioni legate alla proprietà nerazzurra”.