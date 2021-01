Calciomercato Parma, Bruno Alves via subito: la situazione

Sono ore decisive per la difesa del Parma, con Bruno Alves che ha avuto più di un colloquio con la dirigenza dei ducali

Ancora alla ricerca del rinforzo giusto in difesa, il Parma negli ultimi giorni ha avuto più di un colloquio con Bruno Alves. In scadenza di contratto a giugno, il difensore portoghese non ha ricevuto offerte per il rinnovo e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nelle ultime ore ha ottenuto il via libera per potersi trasferire anche in questi ultimi giorni di mercato, a patto che i Ducali riescano a chiudere in fretta per un nuovo tassello difensivo. Nel mirino del Boavista sin dalla scorsa estate, l’ex Cagliari è chiamato a prendere una decisione in queste ultime, concitate ore di negoziazioni.