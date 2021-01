Patto per Paul Pogba: Mino Raiola promette il centrocampista del Manchester United e ‘tradisce’ la Juventus

Pogba verso il Barcellona, è quanto riferiscono in Spagna. Il centrocampista francese continua ad essere un nome caldo in vista del calciomercato estivo. Mino Raiola ha preannunciato il suo addio al Manchester United anche se le ultime prestazioni del francese hanno riacceso le voci sul rinnovo. Il 27enne resta nel mirino della Juventus che da tempo insegue un suo ritorno a Torino e anche questa volta potrebbe restare delusa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, patto Raiola-Barcellona per Pogba

Secondo quanto riferisce ‘diariogol.com’, infatti, il procuratore avrebbe stretto un patto con il candidato alla presidenza del Barcellona, Joan Laporta. Il patto riguarderebbe proprio Pogba: in caso di successo alle elezioni, i blaugrana avrebbero una corsia preferenziale per il francese, con buona pace della Juventus e del Real Madrid, che pure da tempo è sulle tracce dell’ex bianconero.

Pogba ha il contratto in scadenza nel 2022 e senza rinnovo è probabile un suo addio a fine stagione. La Juve è alla pronta, ma Laporta e Raiola potrebbero rovinare i piani bianconeri.