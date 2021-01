Calciomercato Benevento, UFFICIALE Gaich dal CSKA Mosca

Il Benevento ha depositato il contratto di Adolfo Gaich, attaccante che arriva dal CSKA Mosca. Tutti i dettagli

“La migliore opzione era il Benevento, anche per l’importanza di una figura come Inzaghi, che noi tutti abbiamo ammirato come un grande attaccante. Può imparare molto da lui”. Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, l’agente di Adolfo Gaich, Fabian Bustos, ha commentato così il trasferimento al Benevento dell’attaccante argentino. L’operazione è adesso ufficiale: il club campano ha depositato il contratto in Lega e Gaich è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Benevento. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il classe 1999 arriva dal CSKA Mosca con la formula del prestito fino a giugno, al termine del quale la società giallorossa potrà decidere se rinnovare la cessione a titolo temporaneo per un’ulteriore stagione o esercitare il diritto di riscatto.