Scontro Ibra-Lukaku | La Stampa: “Ecco cosa rischia lo svedese”

Non si placano le polemiche in merito allo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Non è da escludere l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura della FIGC che potrebbe portare ad uno stop a tempo per lo svedese

Lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku non è certamente finito in campo. In attesa del verdetto del Giudice Sportivo, che chiarirà cosa ha scritto nel referto l’arbitro Valeri, non si placano le polemiche. Chi si schiera dalla parte del belga dell’Inter e chi difende lo svedese del Milan.

Tutti hanno detto la propria, dai giornalisti, alle società, passando dai semplici tifosi. Con la lettura dei labiali dei due calciatori potrebbero aprirsi nuovi scenari. Come riporta l’edizione de ‘La Stampa’, in edicola stamani, la Procura della FIGC, potrebbe aprire un’inchiesta e la punizione per Ibrahimovic potrebbe andare oltre alla Coppa Italia, uno stop a tempo in tutte le competizioni.