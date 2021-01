Il Monaco sulle tracce di Lucas Torreira. Il centrocampista, che piace all’Inter, può lasciare l’Atletico Madrid in questi giorni

Lucas Torreira potrebbe certamente rappresentare un importante colpo per il calciomercato dell’Inter. L’uruguaino è da tempo finito nel mirino dei nerazzurri, che vorrebbero prenderlo con la formula del prestito. L’ex Sampdoria non avrebbe problemi a far ritorno in Italia, dove lo ha cercato anche la Fiorentina.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >> VIDEO CMIT TV – Calciomercato Inter, c’è Torreira: “Grandissimo colpo”

All’Atletico Madrid la sua avventura con Simeone non sta decollando e non è da escludere un suo addio anticipato. L’Arsenal, proprietario del suo cartellino, potrebbe così decidere di cederlo altrove. L’Inter, che cerca un vice Brozovic, però, non è l’unica squadra sulle sue tracce. Torreira piace anche in Spagna, al Valencia, e come riporta ‘Marca’ è finito nel mirino anche del Monaco.