Governo, ecco il calendario delle consultazioni di Mattarella

Governo, dopo le dimissioni di Conte partono le consultazioni del Presidente della Repubblica Mattarella: il calendario

Via alle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Dopo le dimissioni di ieri del premier Conte, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà i rappresentanti dei partiti per verificare la possibilità di trovare una nuova maggioranza in Parlamento e dunque un nuovo esecutivo, senza passare nuovamente dalle urne.

Il profilo Twitter del Quirinale ha reso noto il calendario delle consultazioni, da svolgersi domani e dopodomani. Si inizia domattina alle ore 10.30 con il gruppo per le Autonomie del Senato. A seguire, nella giornata di domani, i vari gruppi misti e delle minoranze, concluderà il giovedì l’incontro con i gruppi del Pd. Nel pomeriggio di venerdì, prima i gruppi del centrodestra, quindi a chiudere quelli del Movimento Cinque Stelle.