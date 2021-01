Oltre a Gattuso, De Laurentiis riflette anche sulla posizione di Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo rischia e una big ci pensa

Acque agitate in casa Napoli con il presidente Aurelio De Laurentiis che riflette sul futuro. La posizione di Gattuso non è più salda e le prossime gare potrebbero essere decisive per la conferma o l’esonero dell’allenatore calabrese. Il tecnico però non è l’unico a rischiare l’addio: il patron partenopeo – secondo quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’ – starebbe valutando anche la posizione di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo è legato al club da altri due anni di contratto ma potrebbe anche arrivare la separazione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, gioiello Barella | La big non molla la presa

Una situazione che vedrebbe anche l’Inter come spettatrice interessata: secondo la rosea, infatti, il dirigente del Napoli potrebbe approdare nella società nerazzurra. Soltanto un’idea che deve fare i conti, da un lato con il contratto di Giuntoli con i partenopei, dall’altro che una situazione di stallo per l’Inter in attesa di novità dal punto di vista societario.