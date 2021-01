Le ottime prestazioni di Nicolò Barella con la maglia dell’Inter continuano: il Bayern Monaco sempre più vigile sul centrocampista sardo

Anche ieri tra i protagonisti nella vittoria in Coppa Italia nel derby contro il Milan, Nicolò Barella si può certamente definire come uno dei pezzi pregiati di casa Inter. Elemento fondamentale per Conte, il centrocampista sardo è cresciuto tantissimo, tanto da essere probabilmente il migliore, sin qui, della stagione interista. E proprio le continue ottime prestazioni con i nerazzurri (e con la maglia della nazionale), hanno attirato sul giocatore l’interesse di tanti top club europei.

Oltre alle big spagnole, su di lui c’è anche e soprattutto il Bayern Monaco. I bavaresi seguono sempre più con interesse i progressi del giocatore, che è certamente incedibile per questa stagione. Impossibile che l’Inter decida di privarsene a gennaio, ma in estate il Bayern potrebbe lanciare l’assalto. La valutazione del calciatore supera i 60 milioni di euro e i bavaresi non sono un club solitamente abituato ad investire grandi cifre. Un affare dunque complicatissimo per i tedeschi, che però osservano il giocatore con sempre maggiore attenzione.