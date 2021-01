Domani nuovo incontro a Milano per capire il destino di Gianluca Scamacca, centravanti di proprietà del Sassuolo nel mirino della Juventus

La Juventus continua a lavorare sul mercato per portare alla corte di Pirlo una quarta punta utile a far rifiatare i titolari in caso di necessità. Nel mirino il solito Gianluca Scamacca per il quale come sottolineato da ‘Tuttosport’ domani dovrebbe essere un altro incontro a Milano. Se da un lato il club di Agnelli necessita certamente di inserire nel roster un nuovo attaccante, dall’altra in questo calcio condizionato dal Covid potrebbero pesare i 25 milioni del prezzo del cartellino del ragazzo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il Sassuolo, proprietario del cartellino di Scamacca attualmente al Genoa, è disposto ad aprire alla formula del prestito ma vuole avere della garanzie sul fatto che prima o poi incasserà i famosi 25 milioni di euro. Paratici non avrebbe intenzione di inserire l’obbligo di riscatto nell’operazione riservandosi così la possibilità di valutare l’attaccante nel suo operato a Torino. In questo contesto inoltre va segnalata anche la presenza del Benfica con il ds Rui Costa pronto all’assalto.