Marcelo Brozovic torna al centro dei rumors di calciomercato Inter. Il pupillo di Conte può finire in uno scambio che coinvolge Sarri

Toglietemi tutti ma non il mio Brozo. Parafrasando una nota pubblicità di qualche anno fa, si potrebbe riassumere la filosofia di Antonio Conte. Raramente il tecnico dell’Inter rinuncia al croato e in diverse occasioni ha sottolineato il fatto che in rosa non ci sia un altro centrocampista con le sue qualità per agire da regista davanti alla difesa. E’ chiaro, quindi, che l’ex Ct della Nazionale non rinuncerebbe mai a Marcelo Brozovic, sebbene la sua cessione porterebbe una ricchissima plusvalenze nelle casse del club. Ma si sta delineando un nuovo scenario di calciomercato che può sparigliare le carte in tavola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Tuchel vuole Brozovic | Offerto Jorginho

Ufficializzato come nuovo allenatore del Chelsea al posto di Lampard, il tedesco Tuchel ha già fatto i nomi dei rinforzi per gennaio e, soprattutto, per giugno alla dirigenza dei ‘Blues’. Nella lista, come svelato da ‘interlive.it‘, figura anche Brozovic, richiesto già quando era al Psg. I londinesi vorrebbero imbastire uno scambio alla pari con il centrocampista italo-brasiliano Jorginho, ma da Viale della Liberazione sarebbe arrivato un secco no. A far cambiare idea all’Inter potrebbe essere soltanto l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra in caso di addio di Conte.