Calciomercato Inter, Marotta stringe per il rinnovo del big | Le ultime

L’Inter si sta muovendo con grandi difficoltà nel calciomercato in entrata. Giuseppe Marotta, però, continua a lavorare anche per il rinnovo di contratto: confermata la notizia di Calciomercato.it

L’Inter sembra piuttosto ferma in questa sessione di mercato. Le cessioni fino ad ora non si sono sbloccate e il club frena gli acquisti, a causa delle ristrettezze economiche. Intanto, Beppe Marotta continua a tener vivo un tavolo decisamente importante per il rinnovo di uno dei big presenti nella sua rosa. Stiamo parlando di Lautaro Martinez che anche in questa stagione si sta confermando uno dei perni della rosa nerazzurra. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, sempre più vicino il rinnovo di Lautaro Martinez

Il Toro potrebbe presto prolungare il suo rapporto con l’Inter. Come vi abbiamo già riportato nella giornata di ieri, si è verificato un incontro tra la società e gli agenti di Lautaro Martinez che ha dato esito positivo. Sempre più vicina la firma fino al 2024, con prolungamento di un anno: la svolta ormai è alle porte.

‘Il Corriere dello Sport’ conferma la notizia di Calciomercato.it; riporta inoltre che poco cambierà nella sostanza del contratto. Dovrebbe essere mantenuta la tanto discussa clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Inoltre, gli agenti del Toro sarebbero andati sensibilmente incontro alle condizioni dell’Inter. L’ingaggio dovrebbe essere da 5 milioni di euro a stagione, la metà di quanto offriva il Barcellona ormai un anno fa. E per ora al calciatore va bene così: si arriverà col tempo a cifre più alte.