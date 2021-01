L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a pochissimi minuti dal derby di Coppa Italia col Milan, anche sulla squalifica di Conte

L’Inter si prepara a scendere in campo per il match di Coppa Italia contro il Milan. Un derby molto atteso, anche per la classifica di Serie A attuale. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Beppe Marotta ha parlato a Rai Sport del match e dello scudetto: “Noi abbiamo l’obbligo di dare il massimo per raggiungere il massimo. Dire che non lottiamo per lo scudetto sarebbe falso”.

Il dirigente nerazzurro ha parlato anche della squalifica a Conte per i fatti di Udine: “Sono situazioni del mondo del calcio, le tensioni portano anche a incomprensioni. Non faremo ricorso perché abbiamo valutato e abbiamo deciso così”.