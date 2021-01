Chelsea, UFFICIALE: Tuchel ha firmato!

Il Chelsea ha ufficializzato Thomas Tuchel. Ecco l’annuncio del club inglese sui propri canali: per l’ex Psg contratto di 18 mesi

Il Chelsea riparte da Thomas Tuchel, mancava solo l’annuncio ufficiale, che è appena arrivato. Il club londinese – attraverso i propri canali – ha comunicato che il tedesco ha firmato un contratto di 18 mesi, con possibilità di rinnovo.

L’ex Psg torna così subito in panchina, prendendo il posto di Lampard: “Vorrei ringraziare il Chelsea per la fiducia riposta in me e nel mio staff – ammette Tuchel al sito ufficiale del club – Abbiamo il ​​massimo rispetto per il lavoro svolto da Frank Lampard. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di incontrare la mia nuova squadra e competere nel campionato più emozionante del panorama calcistico. Sono grato di far parte ora della famiglia Chelsea, è fantastico! “