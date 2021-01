Il ds del Milan Ricky Massara ha parlato del derby con l’Inter e del calciomercato

Stasera a San Siro va in scena un derby ad alta quota per i quarti di Coppa Italia, tra due squadre in lizza anche per lo scudetto. Il ds rossonero Ricky Massara ha commentato a Rai Sport prima dell’inizio: “Ci aspettiamo una gara bella e vivace, teniamo alla coppa, siamo contenti di giocare queste partite che danno lustro alla competizione”.

Quello di gennaio è anche mese di calciomercato: “Vice Theo Hernandez? Siamo completi sul mercato, Dalot ha dimostrato di poter giocare benissimo a sinistra e ci riteniamo al completo. Mancano 3-4 giorni, vedremo se ci saranno altre opportunità”.