Calciomercato Inter, Conte nervoso col club

Grande fermento intorno al calciomercato Inter. Annuncio in diretta tv: “Conte è nervoso con la società”. Ecco cosa sta succedendo

L’Inter non è andata oltre il pareggio in casa dell’Udinese nell’ultima giornata del girone di andata di Serie A. I nerazzurri hanno fallito così l’occasione di aggiudicarsi il titolo platonico di campioni d’inverno andando a raggiungere in testa alla classifica i ‘cugini’ del Milan, pesantemente sconfitti in casa dall’Atalanta. Gara molto tesa, finita con la doppia espulsione di Antonio Conte e Gabriele Oriali, rei di aver protestato per le decisioni arbitrali di Maresca. Un atteggiamento, quello del tecnico salentino, che però non sarebbe legato soltanto al match della ‘Dacia Arena’.

Inter: “Conte nervoso per il mercato”. Niente scambio con Eriksen

A scatenare la furia di Conte, secondo quanto sostenuto dal giornalista sportivo e tifoso interista Gian Luca Rossi a ‘Top Calcio 24’, non sarebbe stato soltanto il pareggio con l’Udinese. “Conte è nervoso anche per il mercato: sa che non ci sono soldi da investire per rinforzare la rosa in questa sessione di gennaio, ma visto lo spiraglio che si è venuto a creare per il litigio alla Roma, non ha digerito la decisione da parte della società di escludere a prescindere lo scambio tra Eriksen ed il suo pupillo Dzeko“.