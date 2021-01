Calciomercato Inter, sfuma Eder in attacco | Va al Benevento

L’Inter si sta muovendo con molta difficoltà sul calciomercato invernale. I nerazzurri valutano diversi nomi per il vice-Lukaku, ma uno di questi sembra stia per sfumare definitivamente

L’Inter sta registrando grandi ostacoli economici sul calciomercato invernale. I nerazzurri hanno messo nel mirino diversi profili nelle ultime settimane per puntellare la rosa, ma le ristrettezze economiche per ora hanno avuto la meglio e non è ancora emerso il nome adatto per completare il parco attaccanti di Antonio Conte. Negli scorsi giorni, vi abbiamo riportato la possibilità che Eder tornasse a vestire la maglia dell’Inter. Ora, però, avanza con forza un’altra ipotesi per l’attaccante, di ritorno dalla Cina.

Calciomercato Inter, futuro delineato per Eder: accordo con il Benevento

Il Benevento è a caccia di un nuovo attaccante e tra le ipotesi principali c’è proprio quella che conduce a Eder. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero stati sempre più proficui i dialoghi delle ultime ore tra l’entourage del calciatore e il club giallorosso: è arrivata una prima intesa tra le parti. Mercoledì e giovedì dovrebbero essere, invece, i giorni decisivi per l’addio anticipato allo Jiangsu Suning. Il colpo sembra alle battute finali, ma il Benevento per ora continua a smentire l’affare.