CMIT TV | Calciomercato, Casaglia: "Ho tre nomi per la Serie A"

Nel corso di CMIT TV è intervenuto Alessandro Casaglia, head of scouting del Craiova, club rumeno che lotta per vincere il titolo

Alessandro Casaglia, head of scouting per l’Universitatea Craiova, è intervenuto ai microfoni di CMIT TV. Casaglia si è soffermato molto sul progetto del club rumeno: “Sono molto onorato del progetto Craiova e preso da questi ultimi giorni di mercato. Quello rumeno è un mercato sotto osservazione dei club italiani. Negli anni la maggior parte degli acquisti hanno ottenuto ottimi risultati in Serie A, come per esempio Radu e Chivu. Nomi interessanti? Sarebbe poco generoso da parte mia. Se le italiane volessero comprare giocatori del Cluj e della Steaua a noi farebbero un grande favore, sono le nostre avversarie per lo scudetto. La nazionale rumena under 21 presenta giocatori di gran talento”.

Casaglia a CMIT TV: dal Craiova a Di Francesco

Su Mihăilă al Parma – “Mihăilă è sbarcato a Parma per una cifra adeguata al suo valore e dopo un periodo di ambientamento sta facendo vedere le sue qualità. Io credo sia un mercato complicato, girano pochi soldi e ci sono tanti scambi. Noi abbiamo una settimana in più di mercato rispetto a tutti gli altri. Probabilmente dopo il 1° febbraio ci sarà qualche scontento che non potrà concretizzare le sue ambizioni, e ci sarà la possibilità di acquistarlo. La rosa del Craiova è di buon livello”.

Casaglia ha poi parlato di Alessandro Murgia – “Murgia lo conosco da tanto tempo, credo che potrebbe portare un valore aggiunto, è un prototipo di calciatore che alle giuste condizioni economiche potrebbe essere un buon innesto nella nostra squadra. Ora ha altre idee, restare in Italia o riavvicinarsi a casa, qualora non dovesse concretizzarsi il nostro interesse c’è, lo ammetto”.

Sui pezzi pregiati del Craiova – “Vlădoiu e Bancu sono i due pezzi pregiati della nostra squadra insieme a Cicâldău che è più conosciuto a livello internazionale. Adesso ci serve per vincere il campionato, ma a giugno è disponibile sul mercato se qualche italiana vuole comprarlo.

Sul Cagliari – “Credo che spesso strategie pianificate per mesi, vengano totalmente ribaltate per un tiro che invece di andare in porta va sulla traversa. Un plauso al presidente Giulini che conferma l’allenatore invece di esonerarlo. Sintomo di pianificazione e voglia di mantenere un progetto, che quando c’è andrebbe mantenuto il più possibile.. Sono stati fatti anche investimenti importanti. Pensare di comprare attaccanti solo perché il mio ha preso il palo e buttarmi in aste costosissime mi sembra poco lungimirante”.