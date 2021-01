Dall’Inghilterra l’ipotesi di una rescissione del contratto con l’Arsenal: un calciatore potrebbe arrivare gratis in Serie A

Non scende in campo dal boxing day, ha il contratto in scadenza a fine stagione e l’addio potrebbe essere anticipato. Per Mustafi l’avventura all’Arsenal sembra essere arrivata al capolinea. Colpa dell’arrivo estivo di Gabriel che ha soppiantato il tedesco nelle gerarchie di Arteta: così l’ex Sampdoria, arrivato nel 2016 dal Valencia, spera in un addio immediato per non trascorrere il resto della stagione tra panchina e tribuna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una situazione che, escluso il rinnovo dopo dei tentativi effettuati nei mesi scorsi, potrebbe arrivare alla rescissione contrattuale nei prossimi giorni, come si legge su ‘football.london’. Un’eventualità che permetterebbe a Mustafi di accasarsi già in questa stagione gratis in un altro club. Un’occasione che farebbe gol, sempre secondo il portale inglese, al Barcellona ma anche ad alcuni club italiani. Tra questi c’è la Lazio che valuta l’acquisto di un difensore dopo il lungo stop per Luiz Felipe. In passato il calciatore, 28 anni, è stato accostato anche a Inter e Juventus che, al momento, non sembrano orientate ad operare sul mercato per un difensore.