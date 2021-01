Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Eriksen

Calciomercato Inter, non tramonta l’ipotesi dell’addio di Eriksen: c’è una pista ancora calda per il danese

Ultimi giorni di mercato in casa Inter, che potrebbero riservare ancora qualche sorpresa. Soprattutto sul fronte delle cessioni. Calciomercato.it ha ricordato in questi giorni come Eriksen molto probabilmente resterà a Milano per l’assenza di trattative credibili, ma potrebbe non essere ancora finita.

In Inghilterra, in particolare, si ritiene che il Tottenham sia intenzionato a effettuare un tentativo last minute. Secondo ‘Sky Sports UK’, infatti, gli Spurs potrebbero rifarsi sotto con una richiesta di prestito. Nei giorni scorsi, abbiamo ricordato le difficoltà di una trattativa tra Inter e Tottenham per Eriksen, ma attendiamo ulteriori sviluppi.