Calciomercato Juventus, super offerta del PSG a Sergio Ramos!

Super offerta del PSG per Sergio Ramos: ecco cifre e dettagli. L’indiscrezione dalla Spagna

Continua a tenere banco in casa Real Madrid la situazione legata al futuro del capitano, Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, infatti, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno con i ‘Blancos’. I top club europei, Juventus compresa, sono così alla finestra, con il Paris Saint-Germain in prima fila. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il club parigino avrebbe offerto a Ramos un contratto triennale con un ingaggio da ben 15 milioni di euro a stagione. Una proposta che il Real Madrid non sembra intenzionato a pareggiare e che, se confermata, farebbe davvero vacillare il capitano dei ‘Blancos’. Staremo a vedere.