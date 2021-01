Calciomercato, Todibo in Serie A: è sfida a tre!

Jean-Claier Todibo è finito nel mirino della Lazio. Il giocatore può lasciare il Portogallo. Piace anche ad altri due club italiani

Jean-Clair Todibo torna in orbita Serie A. Il difensore di proprietà del Barcellona sta faticando a trovare spazio al Benfica e può lasciare il Portogallo in questa sessione di calciomercato.

In passato il nome del calciatore è stato accostato a club importanti come Juventus e Milan, oggi sono altre le squadre italiane sulle sue tracce. Todibo – come riporta MundoDeportivo – è soprattutto un’idea della Lazio, che deve fare i conti con l’infortunio di Luiz Felipe. I biancocelesti stanno pensando al centrale che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Il classe 1999 può sbarcare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto ma attenzione all’interessamento di altri club. In Serie A, infatti, piace anche a Parma e Benevento. I gialloblu, come raccontato in questi ultimi giorni, cercano un nuovo difensore dopo l’acquisto di Conti. E Todibo si aggiunge ad una lista importante che comprende anche Musacchio e Fazio.