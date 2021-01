Luiz Felipe è stato costretto a sottoporsi a un’operazione alla caviglia che lo terrà fuori per molto tempo

Tutto confermato. Luiz Felipe Ramos si è operato quest’oggi alla caviglia che lo tormenta da questa estate, ovvero dall’intervento durissimo in amichevole col Frosinone da parte di Kastanos. Il brasiliano è stato spesso ai box per le non perfette condizioni fisiche, ma appena possibile Inzaghi lo ha schierato perché si tratta di un giocatore assolutamente imprescindibile per la Lazio. Fino a che si è arrivati al punto di non ritorno: l’operazione, anche se i biancocelesti avrebbero voluto rinviarla all’estate.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT – Lazio, Inzaghi firma: ecco i dettagli del contratto

Lazio, ufficiale l’operazione di Luiz Felipe: “Era necessaria”. Ma la stagione è finita

L’ex Salernitana oggi si è operato alla caviglia, dovrà stare fermo come minimo due mesi per poi dare il via alla riabilitazione e la fisioterapia. Uno stop che quindi potrebbe protrarsi tranquillamente oltre i tre mesi, costringendo Luiz Felipe praticamente a chiudere in anticipo la sua stagione. La Lazio sta ragionando sulle mosse di calciomercato, tra il possibile reintegro di Vavro – ieri in campo solo nel recupero – e qualche eventuale rinforzo last minute. Che però porterebbe all’escusione dalla lista per Luiz Felipe, con i cambi permessi dalla Lega già effettuati dalla Lazio (Radu e Lulic) e quindi nessuna possibilità di rientro. In ogni caso l’italobrasiliano potrebbe giocare solo una manciata di partite.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Intanto il giocatore classe ’97 si è mostrato sorridente sui social nonostante la foto sul letto della clinica con tanto di gesso: “Ciao, ragazzi! Come molti di voi sapranno, oggi ho subito un intervento alla caviglia destra. Mi avete inondato di messaggi d’affetto e mi avete fatto sentire come parte di una grande famiglia! Volevo rassicurarvi che l’operazione era necessaria ed è andata per il meglio, mi sento bene e non vedo l’ora di poter tornare in campo. Torno presto vi prometto. Un grande abbraccio a tutti”.