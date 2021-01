Il lunch match di Serie A tra Juventus e Bologna potrebbe essere l’occasione per parlare di mercato: i bianconeri osservano Svanberg

Con le due milanesi che si sono fermate nel sabato di Serie A, la Juventus ha l’obbligo di vincere nel lunch match contro il Bologna. I bianconeri con una vittoria potrebbero prendere 2 punti all’Inter e 3 al Milan: manna dal cielo per come si sta sviluppando la corsa scudetto. La sfida contro i Felsinei, però, potrebbe avere dei risvolti anche sul mercato. Come rivelato da ‘Tuttosport’, il club piemontese avrà come osservato speciale Mattias Svanberg. Il 22enne svedese piace molto ai bianconeri, che potrebbero considerarlo come rinforzo per il centrocampo di Andrea Pirlo.

Un’idea che Paratici sta valutando da diverso tempo, ma che le recenti prestazioni del centrocampista di Mihajlovic non stanno facendo altro che accentuare. Oltre alla Juventus, anche le due milanesi non hanno mai perso di vista il prospetto e nei prossimi mesi si potrebbe scatenare una sfida per arrivare a Svanberg. Prima, però, sarà il campo a parlare: oggi alle 12.30 lo svedese sfiderà Kulusevski, per ora suo compagno solamente in Nazionale.