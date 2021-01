In casa Atletico Madrid Joao Felix continua a essere un caso: il rapporto con Simeone continua a non sbocciare e Cristiano Ronaldo può diventare decisivo

In queste stagioni abbiamo visto molte volte grandi colpi di calciomercato, pagati una fortuna, diventati un flop quasi immediato. Soprattutto in Spagna, con Griezmann, Coutinho e Dembele mai realmente decisivi a tal punto da giustificare investimenti a tre cifre. Chiedere anche al Real Madrid con Hazard, così come all’Atletico Madrid per Joao Felix. Il portoghese è arrivato per 120 milioni soffiandolo anche a squadre come la Juventus, ma il rapporto con Simeone non è mai decollato. Anzi. Il talento classe ’99 non gioca titolare dal 6 gennaio, giorno della sconfitta clamorosa in casa del Cornellà in Coppa del Re.

Calciomercato Juventus, Joao Felix sempre più lontano da Madrid: gli scenari

Con il Cholo, Joao Felix non ha mai trovato la continuità di cui aveva bisogno per provare a rispettare le aspettative da erede di Cristiano Ronaldo. L’ex Benfica, scrive ‘Todofichajes.com’, non riesce a capire e assimilare quello che il tecnico argentino gli chiede. Sa solo che ogni partita senza giocare la sua crescita si interrompe. E Simeone ieri ha rimesso le cose in chiaro: “Non scendono in campo i nomi, ma quelli che sono più utili alla squadra. Da due anni Felix è in questa situazione e ha rivelato ai suoi amici che è intenzione ad ascoltare offerte. Magari proprio dalla Juventus, dove c’è il suo idolo e compagno di nazional Cristiano Ronaldo.

Ad alzare la cornetta potrebbe essere magari proprio CR7, dando il via a un incastro che coinvolgerebbe diversi giocatori. I bianconeri ovviamente avrebbero bisogno di percorrere la via degli scambi e all’Atletico Madrid i giocatori di gradimento nella rosa di Pirlo non mancano. In primis Paulo Dybala, su cui ancora non ci sono novità di contratto, che sarebbe il sostituto ideale del portoghese. Da non sottovalutare anche Demiral, non molto considerato da Pirlo, e Bentancur, da tempo seguito dai Colchoneros. Verosimilmente la Juve dovrebbe aggiungere un esborso cash, ma potrebbe davvero assicurarsi il futuro.