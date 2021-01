Il Real Madrid smentisce in via ufficiale l’esistenza di problemi con l’Inter per quanto riguarda il pagamento di Achraf Hakimi. Ecco il comunicato del club spagnolo

Non solo l’Inter, anche il Real Madrid smentisce – però in via ufficiale – alte tensioni con i nerazzurri per quanto concerne il pagamento di Hakimi.

Ecco la nota del club presieduto da Florentino Perez: “In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport sulle presunte tensioni tra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid CF vuole affermare che tali informazioni sono nettamente false.

Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a un presunto richiesta di garanzie da parte dell’Inter come dichiarato nell’articolo. I termini del passaggio del calciatore all’Inter sono inquadrati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche. E ancora in questo caso con l’Inter, con cui il Real Madrid ha sempre intrattenuto e intrattiene ottimi rapporti come club storico e amichevole”.