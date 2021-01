Torna in campo l’ex Inter e Atalanta, Ezequiel Schelotto, che ripartirà dal campionato argentino con la maglia del Racing

Dopo appena 8 presenze senza particolari sussulti nella scorsa Premier League con la maglia del Brighton, si appresta finalmente a tornare in campo Ezequiel Schelotto. L’ex esterno dell’Inter non ha vissuto una grande avventura in Inghilterra ed è svincolato ormai dalla conclusione della passata stagione a caccia di un nuovo club. Per tutte le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui!

Stando a quanto sottolineato da ‘TycSports’ sarà proprio Schelotto il rinforzo del Racing nonostante abbia giocato poco nelle ultime due stagioni. Torna quindi in patria l’italo-argentino che a 31 ha un’altra chance.