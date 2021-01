Dzeko può tornare di moda per la Juventus, soprattutto dopo la rottura con Fonseca: si deciderà tutto nell’ultima settimana di gennaio

La rottura tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca riapre gli scenari di mercato della Roma, ma anche della Juventus. Già nel corso dell’estate l’attaccante bosniaco sembrava destinato a lasciare la capitale per raggiungere Torino, ma l’arrivo di Morata e il mancato trasferimento di Milik ha poi fatto saltare tutto. L’eventuale permanenza del tecnico portoghese, vincitore contro lo Spezia per 4-3, aprirebbe all’addio di Dzeko, protagonista di un confronto molto forte con l’allenatore.

La Juventus, che per adesso non è intervenuta sul calciomercato nonostante la rosa sempre molto corta in attacco, potrebbe tornare a farsi avanti. I bianconeri però punterebbero al prestito fino a giugno, così da limitare l’investimento su un giocatore che avrà 35 anni al termine della stagione. I contatti con l’agente di Dzeko erano già stati avviati in estate e potrebbero riprendere in maniera molto repentina nell’ultima settimana di mercato. Da valutare se la formula può essere gradita al giocatore e alla società giallorossa.