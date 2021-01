Nuovo appuntamento con CMIT TV per approfondire gli ultimi temi del calciomercato invernale

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>>Â CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>>Â CLICCA QUI!

Nuovo ennesimo appuntamento con la Tv di Calciomercato.it. L’appuntamento è alle 19 dove vi aggiorneremo sugli ultimi movimenti di mercato, sui possibili cambi in panchina e parleremo del prossimo turno di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In conduzione ci sarà Marco Giordano e come ospiti dalla redazione di Calciomercato.it saranno presenti la direttrice Eleonora Trotta e Maurizio Russo. Tra gli ospiti Fabrizio Biasin. Segui la diretta per restare aggiornato su tutte le trattative più importanti dei club di Serie A.