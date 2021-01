E’ arrivata la decisione su Roma-Spezia di coppa Italia: sconfitta a tavolino per la compagine giallorossa

E’ arrivata la decisione del giudice sportivo su Roma-Spezia di coppa Italia: deciso lo 0-3 a tavolino per i giallorossi per il pasticcio delle sostituzioni. Nel corso dei supplementari, infatti, la squadra capitolina (che fin lì aveva fatto già 4 cambi) ha deciso di fare una doppia sostituzione dopo l’espulsione di Pau Lopez. I dubbi di Lorenzo Pellegrini (“ma è il sesto” la frase che il centrocampista più volte ha rivolto alla panchina) non hanno fermato il doppio cambio, con la sesta sostituzione non consentita dal regolamento. Così è arrivata la decisione: 0-3 a tavolino. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Roma-Spezia, Fonseca: “Dzeko non sarà della partita, vi spiego perché”

Un risultato che non cambia quello del campo dove lo Spezia aveva vinto 4-2. I liguri hanno così conquistato il pass per i quarti di finale della competizione dove giovedì affronteranno il Napoli.