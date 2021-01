Il Real Madrid ha comunicato che il tecnico Zinedine Zidane è risultato positivo al coronavirus. Ecco la nota del club

Il Real Madrid dovrà fare a meno nelle prossime partite di Zinedine Zidane. Il tecnico francese – come annunciato dal club blancos, attraverso i propri canali ufficiali – è risultato positivo al Covid-19.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Real Madrid: sfida Milan-Juve!

Non sono per nulla giorni facili per Zidane, finito nel mirino della critica dopo la clamorosa eliminazione del Real dalla Coppa del Re, per mano del Club Deportivo Alcoyano, squadra di terza serie spagnola.