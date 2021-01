Il Marsiglia non sta attraversando un periodo facile. Thauvin continua a pensare all’addio: Milan e Napoli alla finestra

Il Marsiglia spera di risollevarsi con l’acquisto di Milik. L’OM non sta, infatti, attraversando un ottimo momento ed è scivolato al sesto posto in classifica in Ligue 1, dopo un pareggio e due sconfitte. Cresce il malumore all’interno del gruppo: in Francia ‘Le10Sport.com’, riporta di un Florian Thauvin infastidito dopo la sostituzione al 63′ contro il Lens.

Calciomercato, l’Italia nel futuro di Thauvin

La situazione contrattuale dell’esterno francese, inoltre, non aiuta. Il calciatore, salvo clamorose sorprese, infatti, non rinnoverà il proprio contratto con il Marsiglia. In estate sarà addio a costo zero ma non è esclusa una partenza anticipata: una perdita tecnica ma anche economica importante per i francesi. La destinazione più probabile per Thauvin continua ad essere l’Italia, con il Milan in prima fila. Maldini ha confermato l’interesse per il calciatore ma attenzione a Napoli e Atalanta, che stanno monitorando la situazione, al pari del Siviglia di Monchi.