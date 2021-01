Sfuma un obiettivo della Juventus: accordo raggiunto per l’attaccante che si trasferisce in Premier League

Continua la ricerca di un attaccante per Andrea Pirlo. Tra i tanti nomi seguiti dalla Juventus c’è anche quello di Willian Josè, attaccante della Real Sociedad: il 29enne brasiliano, con passaporto anche spagnolo, però è destinato a lasciare la lista degli obiettivi del club campione d’Italia. E’ stato, infatti, trovato l’accordo tra la società di San Sebastian e il Wolverhampton per il trasferimento dell’attaccante in Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come si legge su ‘The Sun’, l’intesa prevede il trasferimento in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. Il 29enne la prossima settimana, una volta superare le lungaggini burocratiche rese ancora più complicate dalla Brexit, arriverà in Inghilterra e si metterà a disposizione di Nuno Espirito Santo. Per la Juventus resta in piedi la pista Scamacca, del quale ieri ha parlato Enrico Preziosi.