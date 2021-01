Il patron del Genoa Enrico Preziosi all’uscita dall’Assemblea della Lega ha parlato di Scamacca e Shomurodov, accostati alla Juventus

All’uscita dall’assemblea della Lega Serie A, il patron del Genoa Enrico Preziosi si è fermato con i giornalisti presenti, tra i quali anche l’inviato di Calciomercato.it, per rispondere alle domande, soffermandosi sul futuro di Scamacca e Shomurodov, entrambi accostati alla Juventus.

Sul talento di proprietà del Sassuolo, Preziosi ha dichiarato: “Che si parli tanto di Scamacca sono contento, è un giocatore nostro, resta con noi, problemi non esistono. Resta con noi anche al termine del mercato? Se mi date una palla di vetro vi do una risposta”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio Chiesa: le ultime sull’esterno!

Risposta simile anche su Shomurodov: “E’ appena arrivato, di che parliamo? La Juve non lo ha chiesto e non credo sia questo il momento di parlare di mercato, nella posizione in cui siamo”.

E sempre in tema di mercato, possibile l’arrivo di Lammers dall’Atalanta: “Ci piace, ne abbiamo già parlato ma poi ci sono sorprese: speriamo si possa arrivare a qualcosa che faccia piacere al nostro allenatore”.