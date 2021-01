La Juventus continua la ricerca di un attaccante: nuovi contatti con Graziano Pellè che ha rifiutato altre offerte per i bianconeri

Non è ancora arrivata la svolta per il mercato invernale della Juventus. Paratici vuole assicurare almeno un attaccante a Pirlo, ma la ricerca finora non ha portato frutti. Per Scamacca si continua a lavorare con il Sassuolo, ma non tramonta neanche la pista che porta a Graziano Pellè. Il centravanti ex Parma si è svincolato dallo Shandong Luneng ed è ora alla ricerca di una nuova squadra per ripartire in Europa. La sua speranza è tornare in Serie A, dove manca da 8 anni ed è per questo che ha rifiutato anche altre offerte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, accordo raggiunto: addio Juventus, va in Premier

Lo riferisce ’90min.com’, secondo cui ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Juventus e l’entourage del calciatore che è stato accostato anche all’Inter.

Juventus, Pellè dice no alla Premier: aspetta i bianconeri

La volontà di Pellè è quella di aspettare la società bianconera ed è per questo che non sono state prese in considerazione le offerte arrivate da altri club stranieri: si è parlato di Premier League e di West Ham, ma anche di proposte da mete più esotiche. Pellè ha detto no ed aspetta la chiamata giusta: quella della Juventus.