Calciomercato Juve e Inter, Gomez al Siviglia: parla Lopetegui

Il Siviglia è tra le squadre interessate a Gomez. L’argentino appare destinato a lasciare l’Atalanta in questo mercato di gennaio

Futuro tutto da scrivere per Gomez. Il fantasista dell’Atalanta difficilmente resterà a Bergamo a gennaio ma bisognerà accontentare i nerazzurri per poter partire. Juventus e Inter sono le squadre italiane che più di tutte hanno manifestato interesse per il giocatore ma soddisfare le richieste dell’Atalanta, che chiede sui 10 milioni di euro, non è facile.

Calciomercato, futuro Gomez: non solo Italia

Sul giocatore si è registrato anche l’interessamento da parte di Hertha Berlino e Trabzonspor, mete che non sembrano scaldare il 32enne. Potrebbe farlo, invece, il Siviglia, anche se significherebbe lasciare l’Italia e la Serie A. Come raccontato nelle ultime ore anche Monchi avrebbe sondato il terreno per il Papu Gomez. Il tecnico degli andalusi, Lopetegui, intervenuto in conferenza stampa, non ha però voluto sbilanciarsi, non rispondendo alla domanda in merito alla possibilità di inserire il 10 dell’Atalanta negli schemi del Siviglia: “Il Cadice (avversario in Liga domani, ndr.) è l’unica squadra che si adatta al mio schema e ai miei giocatori. Non risponderò più a questo”. Ha tagliato corto il tecnico, che non ha però smentito l’interesse