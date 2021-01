Calciomercato Inter e Milan, sorpresa Hulk | Colpo a zero!

Il brasiliano Hulk potrebbe essere una sorpresa di mercato per Inter e Milan: il giocatore arrivere a zero

Il Milan è in lotta per lo scudetto e il dt Paolo Maldini ha bisogno di piazzare dei colpi in grado di alzare il livello della squadra di Pioli. La lotta con l’Inter è agguerrita, ma anche i nerazzurri sono al lavoro sul mercato. Antonio Conte, infatti, ha bisogno di un quarto attaccante che vada a completare il reparto offensivo già composto da Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez. Manca un sostituto del belga in grado di portare quei gol che potrebbero risultare decisivi nella lotta al campionato.

Inter e Milan, per l’attacco c’è Hulk

L’attaccante brasiliano Hulk si è svincolato da questo mese di gennaio. Ha giocato per diversi anni in Cina, con la maglia dello Shanghai SIPG. Compirà 35 anni il prossimo 25 luglio ed è alla ricerca di un’ultima esperienza in Europa. Secondo quanto riferito da ‘ElGolDigital.com‘, tante sono le squadre interessate al brasiliano. Tra queste, due italiane, che sarebbero proprio l’Inter e il Milan. La Juventus non potrà acquistare extracomunitari, almeno fino alla prossima estate. I nerazzurri sembrano favoriti, poiché il Milan ha già ingaggiato Mandzukic.

Oltre a Maldini e Marotta, però, anche alcuni club spagnoli vorrebbero assicurarsi l’ingaggio di Hulk. Si tratta di Real Valladolid e dell’Atletico Madrid. Simeone non ha ancora acquistato un attaccante e l’affare legato al brasiliano lo intrigherebbe parecchio, anche se i 4 milioni di euro d’ingaggio sono una richiesta molto alta.