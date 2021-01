Il progetto SuperLega può cambiare il calcio per sempre. Mbappé al Real Madrid e Messi al PSG sono alcune delle sue possibili conseguenze

Leo Messi ha deciso di lasciare Barcellona. La permanenza forzata dopo il burofax di quest’estate, ad oggi, non ha cambiato la volontà dell’argentino, che per continuare la sua avventura in blaugrana vorrebbe vedere una rivoluzione totale dell’organico incompatibile con la crisi di questi mesi. Il Barça, al contrario, è molto più orientato verso una spending review e, anche se nessuno si azzarderà a dirlo, in seno al club reputano il suo addio un sacrificio necessario, quasi salvifico per i conti.

La Pulga costa ai catalani circa 70 milioni di euro lordi tra stipendio e diritti d’immagine, un’enormità che l’argentino è consapevole di non poter percepire altrove, visto il momento. Manchester City e PSG sono stati gli unici due club ad essersi mossi concretamente per provare ad ingaggiarlo, sperando che i catalani lo lasciassero partire gratis in estate.

L’epilogo è stato diverso, ma le trattative per giugno, quando salvo clamorose sorprese Leo sarà davvero disponibile a parametro zero, sono partite. Ad oggi, i Citizens sembrano essersi defilati, lasciando campo ai parigini, che hanno però un problema. La dirigenza francese non può permettersi, contemporaneamente, gli stipendi di Neymar, Mbappè e Messi.

LEGGI ANCHE >>> Sport, Messi por Mbappè

Quanto costerebbe Messi al PSG

La Pulga sarebbe anche disposta a fare uno sconto sul suo onorario, accontentandosi (tra mille virgolette) di circa 30 milioni netti a stagione. Servirebbe, però, un sacrificio e il nome indicato è proprio quello di Mbappé. Uno dei motivi che spingerebbe Messi verso la Torre Eiffel è proprio la presenza di O Ney, col quale è stato felicissimo in campo e fuori, e quindi la sua permanenza sarebbe fuori discussione.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Mbappé, invece, flirta da tempo col Real Madrid. Il francese è l’obiettivo principale di Florentino Perez, che farebbe partire il suo assalto nel caso in cui il progetto SuperLega si realizzasse entro settembre. Un obiettivo ambiziosissimo e complicato, ma che il numero uno blanco ha preso assolutamente sul serio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Incontro Ronaldo-Perez

La sua visita ad Agnelli di ieri è un segnale netto a tutto il mondo del calcio, e alla UEFA. Lo spagnolo ha scelto di incontrare il collega alla Continassa perché voleva si sapesse che i lavori sono in corso. La SuperLega è considerata a Madrid come l’ancora di salvezza per tutto il movimento calcio e sposterebbe una quantità enorme di denaro, che finirebbe inevitabilmente sul mercato. Perez cerca l’appoggio di tutti i giganti del Vecchio Continente, tra i quali proprio la Juventus di Agnelli, che è anche presidente dell’ECA, per una battaglia politica che oggi ha vissuto un nuovo capitolo col comunicato FIFA. Ci attendono mesi caldissimi.