Ancora da trovare una sistemazione per il Papu Gomez in rotta con l’Atalanta e spunta una destinazione a sorpresa per l’argentino

Una nuova squadra per il Papu Gomez: undici giorni alla conclusione del calciomercato e l’argentino non sa ancora dove terminerà la stagione. La rottura con Gasperini e l’Atalanta appare insanabile, così come le richieste del club orobico sono al momento fuori dalle possibilità delle società italiane interessate. Inter, Juventus e Roma si sono fatte avanti tutte e tre per il Papu, ma davanti alla richiesta di oltre dieci milioni fatta dalla società bergamasca l’interesse è stato messo in pausa. Ora spuntano altre due piste estere per il calciatore: secondo quanto si legge su ‘kicker.de’, anche l’Hertha Berlino avrebbe chiesto informazioni su Gomez. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Atalanta, anche Hertha e Trabzonspor su Gomez

Oltre ai tedeschi c’è anche un’altra squadra turca ad aver messo il Papu nel mirino. Lo stesso quotidiano tedesco, infatti, parla del Trabzonspor come di una delle pretendenti all’argentino. Il 10 atalantino da parte sua non ha mai nascosto la voglia di restare quanto più possibile vicino a Bergamo: il tempo però stringe e vedremo se negli ultimi giorni, senza novità rivelanti, l’Atalanta o Gomez cambieranno la loro posizione.