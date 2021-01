Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’argentino: il video di Calciomercato.it

In questa giornata c’è stato l’incontro tra la dirigenza dell’Inter e Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è in trattativa con i nerazzurri per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2023. L’agente di Lautaro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo anticipato la riunione per il Covid, ma non abbiamo parlato del rinnovo. E’ felice all’Inter”. Di seguito, il video di Calciomercato.it.