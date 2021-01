Udinese-Atalanta 1-1: Muriel risponde a Pereyra, Gotti si salva

Alla Dacia Arena Udinese-Atalanta finisce 1-1, match di recupero della decima giornata: niente terzo posto per i nerazzurri

Finisce il match della Dacia Arena tra Udinese ed Atalanta, gara di recupero della decima giornata del campionato di Serie A. I friulani partono subito forte e Pereyra porta in vantaggio i suoi dopo solo 27 secondi. Lasagna lavora un ottimo pallone sull’out e serve l’argentino che dalla destra entra in area e fredda Gollini. Da lì i friulani giocano di contropiede ma raramente riescono a fare male. L’Atalanta cerca il pari e lo sfiora soprattutto con Maehle, ma Musso è fenomenale. Lo stesso Pereyra è poi protagonista di un contatto con Gollini in area di rigore al 43′, ma Calvarese non fischia e anche il Var non lo richiama. Pochi secondi dopo, al 44′, Muriel ben servito, si gira, vince un rimpallo entrando in area e fredda Musso.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Nella ripresa molte meno le occasioni, con i nerazzurri più propositivi ma mai realmente pericolosi, mentre i friulani attivi in contropiede. Alla fine buon pareggio per i bianconeri, con Gotti che salva temporaneamente la panchina. Più rammarico per Gapserini, che vede sfumare l’occasione di portarsi al terzo posto in solitaria in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Gasperini punzecchia il Milan sui rigori. Sul calciomercato: “Ecco cosa cerchiamo”

Udinese-Atalanta 1-1

Marcatori: Pereyra (U) 1′, Muriel (A) 44′

Ammoniti: Pereyra, Zeegelaar, Bonifazi (U), Freuler, Romero (A)

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 43 punti; Inter 40; Napoli* e Roma 34; Juventus* e Atalanta 33; Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento 21; Bologna 20; Spezia e Fiorentina 18; Udinese 17; Genoa 15; Cagliari 14; Torino e Parma 13; Crotone 12.