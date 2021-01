Alla vigilia del recupero contro l’Udinese, Gasperini ha parlato anche della questione rigori e di calciomercato

L’Atalanta ha subito l’occasione di rifarsi dopo lo 0-0 contro il Genoa. La squadra di Gasperini domani scenderà in campo per il recupero del match contro l’Udinese, con la chance di balzare al terzo posto solitario, superando in un colpo Roma, Juventus e Napoli (queste ultime due resterebbero con una partita in meno). Ieri il Milan ha vinto a Cagliari, allontanando dalla Dea la vetta della classifica: “L’importante è restare nel gruppo delle prime: siamo in compagnia di squadre molto forti, questa è una corsa a tappe, qualche punto lo stanno perdendo tutti. A fine girone di andata faremo un bilancio”.

Atalanta, Gasperini: “Tanti rigori al Milan? Bravi loro” E sul calciomercato: “Ecco cosa cerchiamo”

Gasperini non vuole sentir parlare di lotta scudetto, ma non risparmia una frecciatina al Milan. Il tema è quello dei 12 rigori assegnati ai rossoneri in questo campionato: “Sicuramente è anche una questione di bravura. L’esperienza? È una qualità anche quella. Noi non abbiamo quasi mai rigori, non siamo tra quelli più premiati ma il numero di rigori può fare la differenza a fine anno”.

Nella conferenza stampa pre Udinese-Atalanta Gasperini parla anche di calciomercato: “La società sa quali sono i miei pensieri. Lammers è uno dei giocatori che possono stare qui o andare via, come Sutalo e Depaoli. Confermo che restando così le cose credo non sarà ceduto, perché poi si rischia di essere corti. Stiamo sempre cercando un vice-Ilicic, perché Josip non può giocarle tutte. Se con Malinovskyi e Miranchuk raggiungiamo quello spessore, può andare bene anche così”.