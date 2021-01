Mario Mandzukic è il grande colpo invernale del Milan: il croato aumenterà esperienza, alternative e mentalità vincente. L’ex Juve è al settimo cielo: ecco la prima dichiarazione

Il Milan fa sul serio per lo scudetto. Mario Mandzukic è l’ultimo colpo di calciomercato di Paolo Maldini, che dopo aver preso Meite punta anche un rinforzo in difesa. Il croato arriva da svincolato per 6 mesi, con opzione per il rinnovo, e darà molto anche nello spogliatoio rossonero. A dargli il benvenuto ieri Zlatan Ibrahimovic: “Almeno ora saremo in due a mettere paura agli avversari”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Mandzukic – che raggiunge il connazionale Rebic – ha già mostrato tutto il suo orgoglio per la sua nuova avventura: “Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l’opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri – ha scritto l’ex Juve, Atletico Madrid e Bayern su Instagram -. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni tifosi del Milan e ce ne sono molti in Croazia. Pronto a combattere!”