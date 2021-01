Milan, ufficiale l’acquisto di Mario Mandzukic: il centravanti croato arriva da svincolato e ha firmato un contratto di sei mesi

Ora è ufficiale, dopo le visite di rito di ieri, Mario Mandzukic è da oggi, ufficialmente, un nuovo giocatore del Milan. Il croato ha firmato un contratto con il club rossonero per i prossimi 6 mesi, con opzione per un’ulteriore stagione. Dopo la firma, questa mattina il giocatore si è recato a Milanello per il primo allenamento con la squadra. L’attaccante indosserà la maglia numero 9. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Questo il comunicato ufficiale apparso sui canali del club rossonero:

“AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukić. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”.