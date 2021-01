Sorpresa nei convocati di Pirlo per Juventus-Napoli, gara di Supercoppa in programma domani: esclusione inattesa per un bianconero

Sorpresa nell’elenco dei convocati di Andrea Pirlo per Juventus-Napoli, gara di Supercoppa in programma domani a Reggio Emilia: l’allenatore dei bianconeri ha deciso di escludere dal match Demiral, già messo in panchina contro l’Inter. Una scelta che è dettata da un piccolo problema fisico accusato dal difensore turco, mentre sorprende in positivo anche il recupero di Frabotta. Assenti come previsto de Ligt, Cuadrado ed Alex Sandro, fermati dal Covid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nell’elenco figurano regolarmente tutti gli altri bianconeri a disposizione dell’allenatore, con l’esclusione di Dybala ancora fermo per infortunio. Emergenza continua quindi per la Juve anche in vista dell’importante gara del Mapei Stadium.

Questi tutti i convocati della Juventus:

Portieri: Szczesny; Pinsoglio; Buffon

Difensori: Chiellini; Danilo; Bonucci; Frabotta; Dragusin

Centrocampisti: Di Pardo; Arthur; Ramsey; McKennie; Bentancur; Bernardeschi; Rabiot; Fagioli; Ranocchia; Kulusevski;

Attaccanti: Cristiano Ronaldo; Morata